Ситуация в Афганистане может сыграть на руку Зеленского: стало известно как

Американцам нанесли удар и это может сыграть на руку Киеву

Время чтения: 42 Секунд

Весьма неожиданно ситуация в Афганистане, где власть заполучил Талибан, может сыграть на руку президента Украины Владимира Зеленского. Киев может только выиграть от того, что талибы захватили Кабул – столицу Афганистана.

Источник из Офиса Президента сообщает, что события в Афганистане дают некие козыря Зеленскому, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Афганский кейс американцами был спланирован, но пошел не по плану и имиджевый удар по Вашингтону, куда сильнее, чем прогнозировалось, поэтому Президенту Байдену необходимы победные кейсы, чтобы повысить свой рейтинг. Поэтому у нас появляется окно возможностей для получения неких ништяков», — пишет паблик.

Единственный риск, который появился в последние дни – это возможная резкая отмена встречи под предлогом непредвиденных обстоятельств, которые угрожают демократии в мире. Это может произойти, если США решит разыграть какой-то другой кейс, а не украинский, для покрытия афганского негатива.

Ранее мы сообщали, что Талиба также может угрожать и Украине.