Технологии

Евросоюз может ввести единый тип зарядного устройства для всех смартфонов

Это решение больше всего поразило бы Apple

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Пока еще ничего не решено, но идея объединения зарядных устройств не впервые появляется в Европарламенте и имеет множество сторонников. Сильнее всего закон ударит по Apple.

Это не первый подход Европейского Союза к введению унифицированных зарядных устройств для мобильных устройств. Эта тема вернулась бумерангом, и с 2014 года разработчиков электронных устройств поощряют к созданию единого стандарта зарядки. Результатом предыдущих усилий Еврокомиссии стало заключение добровольного соглашения между Samsung, Huawei, Apple и Nokia об унификации зарядных устройств. Таким образом удалось привести к тому, что большинство смартфонов, выпускаемых с 2011 года, были оснащены портом micro-USB, пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Основная причина законодательного введения унифицированных зарядных устройств — удобство использования и экологические факторы. Это решение больше всего поразило бы Apple, чьи устройства оснащены входом lightning.

Неудивительно, что создатели популярных iPhone протестуют, объясняя это тем, что решение, предложенное Евросоюзом, будет препятствовать появлению инноваций.

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