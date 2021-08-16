«Медики работают на износ, отделения переполнены»: в ОРДЛО критическая ситуация с коронавирусом

Ковидное отделение на 40 человек заполнено на 60−65 пациентов

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Гражданин, который проживает во временно оккупированном РФ Донецке, и привился весной от коронавирусной пневмонии российской вакциной «Спутник», все же заболел. Также он в соцсети рассказал, как в медучреждениях ОРДО лечат пациентов с этим заболеванием. Об этом пишет УРА-Информ.

Изначально он пытался лечиться самостоятельно, так как думал, что это обычная простуда. Однако, в скором времени поднялась сильная температура. В мдучреждении доктора, по словам пациента, немедленно обратили внимание на то, что он был привит от коронавируса.

«По этому поводу и санстанция мне звонила и еще какие-то медучреждения. Лечащий врач на мой вопрос, почему прививка не помогла, ответил, что это далеко не так. Без прививки могло и без реанимации не обойтись. Через две недели меня выписали, воспаление практически прошло, долечиваюсь теперь дома», — пишет он.

Он также поделился своими наблюдениями, касательно происходящего в больнице.

«Как-то спросил у медсестры, сколько уколов за сутки она делает. И предположил, что около 100. Медсестра сказала, что считать некогда, но не менее 100 — уколы в вену, капельницы. В коридоре больницы огромное количество коробок со склянками от физрастворов и антибиотиков», — добавил он.

Ранее сообщалось, что за прошедший день на территории Украины было зафиксировано еще 417 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19.