Общество

Талибан может угрожать и Украине — эксперт

Василий Вовк о ситуации

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Генерал-майор СБУ Василий Вовк рассказал, может ли ситуация в Афганистане отразиться также и на Украине. Напомним, что Талибан фактически полностью захватил Афганистан и ведет переговоры по поводу захвата Кабула мирным путем.

Василий Вовк, который также является экспертом по госбезопасности, отметил, что представители «Талибана» могут распространяться и по всем по миру, и это большая опасность в том числе для Украины, потому что страна географически расположена не так далеко, как кажется, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Я еще раз напомню, что это радикальное исламистское движение, которое на сегодня вроде бы ограничивается территорией Афганистана, но мы понимаем, что это только сегодня. Можно говорить, что мы за мир и дружбу и не будем трогать другие страны, а как будет завтра…» – отметил эксперт.

Вовк также добавил, что Талибану нельзя доверять, даже несмотря на подписание документы. Он отметил, что СБУ должна проверять возможные факты сотрудничества украинцев с этой организацией.

Ранее мы публиковали драматические кадры из аэропорта Кабула.

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