Пандемия COVID-19: количество новых зараженных в Украине снизилось вдвое

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве

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За прошедший день на территории Украины было зафиксировано еще 417 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба украинского Минздрава, передает УРА-Информ.

В ведомстве подчеркнули, что за прошедшие сутки в медучреждения поступили 433 человека, скончались -14 людей, а выздоровели — 248 граждан страны.

При этом, всего с начала пандемии пневмонии нового типа в Украине заболело 2 266 329 человек, побороли недуг — 2 197 075 человек, а скончались 53 269 граждан.

В ведомстве подчеркнули, что за последние сутки самое большое количество новых подтвержденных случаев было зарегистрировано в Киеве (59), Одесской (47), Винницкой (35), Сумской (32) и Херсонской (30) областях.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 15 августа на территории украинского государства было зафиксировано еще 695 новых случаев заражения COVID-19.