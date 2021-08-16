Карантин в учебных заведения с 1 сентября: в Минобразования дали комментарий

В сети появились слухи об осеннем карантине

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Министерство образования и науки Украины опровергло слухи о том, что с первого сентября будет остановлен учебный процесс в образовательных учреждениях. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет недавно отметил, что при любом уровне эпидемической опасности образовательный процесс будет продолжаться. Если учебное заведение не сможет работать в очном формате, будут организованы другие формы (смешанная или дистанционная) и дети будут продолжать обучение», — отметили в МОН.

Также в МОН призвали граждан Украины верить лишь проверенным и официальным источникам.

Ранее сообщалось, что Госпродпотребслужба на днях провела комиссионные обследования в 1791 школе. Проверяли заведения на предмет готовности к новому учебному году. Ними было обнаружено нарушения в 1174 из школ. Это означает, что в 65% учебных заведений нарушены правила.