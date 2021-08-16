Афганцы просят у властей Украины статус беженцев

Из захваченного талибами Кабула эвакуировали граждан Украины

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Часть жителей Афганистана попросили украинское правительство предоставить им статус беженца. Об этом агентству Интерфакс-Украина рассказали в Государственной пограничной службе, передает УРА-Информ.

«Если говорить об иностранцах, те граждане, которые имели надлежащие паспортные документы, сразу были оформлены на въезд в Украину, в частности, часть граждан Афганистана имела вид на жительство в Украине. Часть из иностранцев, снова-таки граждане Афганистана, обратились за защитой, чтобы им предоставили статус беженца в Украине», — отметили в ГПСУ.

Также известно, что в помощью украинского МИДа, из захваченного талибами города Кабул, уже эвакуировали граждан Украины, Нидерландов, Хорватии, Беларуси и Афганистана.

Ранее сообщалось, что Улицы Кабула опустели уже на следующий день после того, как «Талибан» в один день без боя захватили столицу Афганистана. При этом, местный аэропорт был забит сотнями мирных жителей, которые пытались бежать от режима талибов.