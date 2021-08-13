Общество

В 65% школах обнаружены нарушения по безопасности пищевых продуктов

Выявленные нарушения в первую очередь касаются состояния оборудования и пищеблоков

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Госпродпотребслужба на днях провела комиссионные обследования в 1791 школе. Проверяли заведения на предмет готовности к новому учебному году. Ними было обнаружено нарушения в 1174 из школ. Это означает, что в 65% учебных заведений нарушены правила. Об этом сообщила руководитель ведомства Владислава Магалецкая, передает УРА-Информ.

«В этом году при комиссионных проверках обращается внимание на большое количество новых норм в связи с внедрением нового Санитарного регламента для учреждений общего среднего образования. Они касаются состояния содержания территории, создания условий для детей с особыми образовательными потребностями, состояния обеспечения мебелью, создания условий для учащихся начальных классов», — рассказала Магалецкая. 

Ранее сообщалось, что начальник главного управления школьного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко заявил, что в некоторых общеобразовательных учебных заведениях могут продлить учебный год в июне из-за введенного ранее карантина.

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