Общество

В «ДНР» сообщили о повышении зарплат: однако реальность другая

Забрали надбавки

Время чтения: 45 Секунд

В «ДНР» похвастались тем, что местные жители начали зарабатывать больше. Так, по официальной статистике, в июле 2021 года средние зарплаты бюджетникам в разных сферах выросли.

Так в сфере культуры средняя з/п увеличилась на 28,6%, в сфере спорта — на 18,3%, в сфере образования — на 23,9%, в социальной сфере — на 13,7%, в сфере здравоохранения на 23,2%, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

Однако в реальности люди получат не больше, а в некоторых сразу и меньше.

«Во-первых, оклады в этих сферах более чем скромные, и получить более-менее приличную сумму можно только благодаря надбавкам. А их, в связи с «повышением», просто перестали начислять. По итогу многие работники вышеперечисленных сфер деятельности стали получать даже меньше. учитывая повышение цен на продукты, проезд в транспорте, рост стоимости лекарств, это «повышение» просто курам на смех», — пишет паблик.

Ранее в ОРДЛО рассказали, кто не дает Пушилину отменить «комендантский час».

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
50 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
50 %
0 1
В

Последние статьи

В США двухлетний мальчик застрелил своего отца: шокирующие подробности

Полиция пока не подтверждает эту версию

Спасение для жителей ОРДЛО: на ПП «Меловое» можно получить бесплатную юридическую помощь

Помощь правозащитников предоставляется бесплатно

Незаконно отказывать в работе невакцинированным учителям: мнение эксперта

Он поддерживает вакцинацию

В ОРДЛО рассказали, кто не дает Пушилину отменить «комендантский час»

«Власти» комендантский час нужен

Осложнения после COVID-19: молодые люди страдают расстройствами нервной системы

Новое открытие

Представители ОРДЛО возмутились новым законопроектом о переходном периоде Донбасса

Известно лишь то, что он на законодательном уровне предлагает закрепить определение Российской Федерации как государства-агрессора

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap