В «ДНР» сообщили о повышении зарплат: однако реальность другая

Забрали надбавки

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В «ДНР» похвастались тем, что местные жители начали зарабатывать больше. Так, по официальной статистике, в июле 2021 года средние зарплаты бюджетникам в разных сферах выросли.

Так в сфере культуры средняя з/п увеличилась на 28,6%, в сфере спорта — на 18,3%, в сфере образования — на 23,9%, в социальной сфере — на 13,7%, в сфере здравоохранения на 23,2%, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

Однако в реальности люди получат не больше, а в некоторых сразу и меньше.

«Во-первых, оклады в этих сферах более чем скромные, и получить более-менее приличную сумму можно только благодаря надбавкам. А их, в связи с «повышением», просто перестали начислять. По итогу многие работники вышеперечисленных сфер деятельности стали получать даже меньше. учитывая повышение цен на продукты, проезд в транспорте, рост стоимости лекарств, это «повышение» просто курам на смех», — пишет паблик.

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