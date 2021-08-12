В больницах «ДНР» не хватает мест: людей выписывают домой

Ситуация с коронавирусом ухудшается

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Жители «ДНР» жалуются на то, что их выписывают из местных больниц преждевременно. Речь идет о тех, кто болеет коронавирусной инфекцией.

Так из Центральной городской клинической больницы №6 Донецка выписывают больных коронавирусом «сотрудников МВД», чтобы освободить койки для обычных пациентов. Местный житель поделился ситуацией, отметив, что после выписки еще и придется покупать все еще необходимые лекарства за свой счет, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Очевидно, «сотрудников министерства внутренних дел ДНР», в отличие от простых смертных, в больнице обеспечивают лекарствами на стационарном лечении. Обычным гражданам после осмотра просто выдают список медикаментов и прочего необходимого. Единственное, на что могут рассчитывать пациенты без погонов и блата – койка без постели и минимальное внимание врача и медперсонала. Если повезет», — пишет паблик.

В местном «минздраве» не спешат принимать меры в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

Ране мы сообщали, что в «ДНР» сообщили о повышении зарплат.