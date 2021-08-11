Общество

Названы привилегии, которые получат вакцинированные украинцы

Важно не допустить коллапса системы здравоохранения

Время чтения: 33 Секунд

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о возможности введения привилегий для вакцинированных от COVID-19 граждан. Об этом он заявил в интервью «Украинскому радио», передает УРА-Информ.

В том случае, если в регионе будет объявлен «красный» уровень опасности, то будет разрешена работа школ, если коллектив учителей будет провакцинирован от пневмонии нового поколения более чем на 80%.

«Также, возможно, в школы добавим кинотеатры, музеи, другие массовые мероприятия. Для нас, медиков, важно не допустить коллапса системы здравоохранения. Также экономика страны не должна упасть, потому что от этого зависит финансирование зарплат медицинских работников, закупки препаратов», — добавил Ляшко.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины вновь продлил действие адаптивного карантина на территории государства до первого октября.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

Пушилин благодарен РФ за помощь с «контролем» пандемии COVID

«Власти» якобы оперативно реагируют на любые изменения, касающиеся эпидобстановки

Стала известна фамилия нового руководителя полиции Киева, — источник

Сейчас чиновник возглавляет ГУ Национальной полиции Полтавской области

В Украине в очередной раз продлили карантин

Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин уже говорил о возможности продления карантинных ограничений

Жители Донбасса теряются в догадках: в ОРДО из РФ въехала колонна автобусов

В ОРДО прислали списанные автобусы из РФ или Крыма

В США двухлетний мальчик застрелил своего отца: шокирующие подробности

Полиция пока не подтверждает эту версию

Спасение для жителей ОРДЛО: на ПП «Меловое» можно получить бесплатную юридическую помощь

Помощь правозащитников предоставляется бесплатно

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap