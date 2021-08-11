Названы привилегии, которые получат вакцинированные украинцы

Важно не допустить коллапса системы здравоохранения

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Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о возможности введения привилегий для вакцинированных от COVID-19 граждан. Об этом он заявил в интервью «Украинскому радио», передает УРА-Информ.

В том случае, если в регионе будет объявлен «красный» уровень опасности, то будет разрешена работа школ, если коллектив учителей будет провакцинирован от пневмонии нового поколения более чем на 80%.

«Также, возможно, в школы добавим кинотеатры, музеи, другие массовые мероприятия. Для нас, медиков, важно не допустить коллапса системы здравоохранения. Также экономика страны не должна упасть, потому что от этого зависит финансирование зарплат медицинских работников, закупки препаратов», — добавил Ляшко.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины вновь продлил действие адаптивного карантина на территории государства до первого октября.