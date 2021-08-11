Общество

В Украине в очередной раз продлили карантин

Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин уже говорил о возможности продления карантинных ограничений

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Кабинет министров Украины вновь продлил действие адаптивного карантина на территории государства до первого октября. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УРА-Информ.

«Текущая эпидемическая ситуация полностью контролируется, но, к сожалению, специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции роста количества госпитализации тяжелых больных. Поэтому, учитывая текущую ситуацию, правительство сегодня принимает постановление, которым продолжает режим чрезвычайной ситуации и адаптивный карантин до 1 октября 2021 года», — отметил Шмыгаль.

Стоит отметить, что ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин уже говорил о возможности продления карантинных ограничений.

«Адаптивный карантин — это сложный механизм. Но он заключается в том, что на уровне каждой области мы можем отслеживать сверхчувствительные показатели, согласно им внедрять противоэпидемические мероприятия. Мы сейчас хотим оттянуть такой локдаун на максимально отдаленные сроки», — отметил Кузин.

Ранее сообщалось, что ограничение доступа к работе педагогов, которые не получили вакцины от пневмонии нового поколения COVID-19, незаконно.

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