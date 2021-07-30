Украинцев не пускают в «ДНР»: даже тех, кто там работает

Люди никак не могут попасть в ОРДО

Время чтения: 48 Секунд

Украинцы, которые хотят въехать на временно неподконтрольные украинскому правительству территории Донецкой области, жалуются, что их просто туда пускают, несмотря на то, что они предъявляют доказательства, что намерены там работать. Об этом они жалуются в социальных сетях.

Они сообщают, что подали заявление на получение разрешения на въезд еще в начале июля, однако их до сих пор не получили ответ. При этом работодатели также недовольны и готовы уволить людей, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Куда написать, куда позвонить, подали заявку на въезд в „ДНР“ 06.07, до сих пор на рассмотрении, нас с мужем уже с работы увольняют. Разве официальная работа и прописка в „ДНР“ — это не причина для въезда?» — возмущенно пишет женщина.

Местные жители отмечают, что обычно дней восемь дней приходится ждать в среднем с такой причиной въезда.

«Звоним каждый день, отвечают что на рассмотрении и всë. Заявку подавали на электронную почту», — жалуются дончане.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» снова подорожание.