Политика

Зеленский прибыл в Донецкую область: там состоится заседание СНБО

Будет рассмотрено восемь вопросов

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Президент Украины с рабочим визитом прилетел в Донецкую область. В пресс-службе главы государства отметили, что Зеленский встретится с военнослужащими, которые принимают участие в Операции объединенных сил на востоке Украины.

Кроме этого, там также состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечал, что на заседании СНБО в Донецкой области должны рассмотреть восемь вопросов.

«Заседание, которое будет происходить завтра (30 июля), оно будет происходить на территории Донецкой области. Повестка дня сформирована. Президент согласовал повестку дня. Будут вопросы границы, безопасности в энергетическом секторе, вопросы, связанные с медициной, с водой. Восемь вопросов мы завтра будем рассматривать», — сказал Данилов.

Ранее мы сообщали, что Зеленский подписал закон об увеличении численности ВСУ.

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