Общество

Франция вводит расширенный паспорт covid

Законопроект, принятый французским парламентом, еще не рассмотрен Конституционным советом

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Французский закон, вводящий расширенный паспорт вакцинации против COVID-19, вступит в силу 9 августа, заявил в среду официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь.

Законопроект, принятый французским парламентом, еще не рассмотрен Конституционным советом. Акт вступит в силу 9 августа, напомнил пресс-секретарь. Это означает, что не раньше этого дня вступит в силу так называемый расширенный паспорт вакцинации или свидетельство о заболевании COVID-19. Правительство Франции ранее объявило, что сертификат вступит в силу в начале августа, пишет УРА-Информ со ссылкой на местные СМИ.

Паспорт covid (или отрицательный тест на коронавирус, или справка о перенесенном заражении) должен применяться, в частности, в барах, кафе и ресторанах, а также на борту поездов дальнего следования и самолетов.

Представитель правительства также заявил в среду, что в Гваделупе, Сен-Мартене и Сен-Бартелеми была объявлена ​​чрезвычайная эпидемическая ситуация, чтобы «позволить принять все необходимые меры для защиты жителей перед лицом ухудшающейся санитарии». В Гваделупе только 15 процентов населения полностью вакцинированы, а в Сен-Мартене и Сен-Бартелеми уровень заболеваемости достиг 1714 случаев на 100000 жителей, подчеркнул Аттал во время встречи с журналистами после заседания Совета министров.

Ранее мы сообщали, что в Украине зарегистрирован первый летальный случай от штамма «Дельта».

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