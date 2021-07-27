В ОРДО решили больше не публиковать статистику по коронавирусу

Данные за 24−25 июля, как в дальнейшем, не будут оглашать

Время чтения: 42 Секунд

Так называемое «руководство» «ДНР» решило больше не публиковать информацию по поводу коронавирусной инфекции в «республике».

Последние данные по поводу новых пациентов с коронавирусной инфекцией и количество смертей от нее публиковались еще 23 июля. С тех пор количество новых заболевших и умерших в последствии коронавируса просто неизвестны, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Местные источники отметают, что данные за 24−25 июля, как в дальнейшем, не будут оглашать и соответственно добавлять в ковидную статистику.

Ранее в самом Донецке объявили о том, что исследования не проводились из-за «санобработки лаборатории» и сообщили только о 114-ти новых случаях пневмоний за 24-е июля. Однако дальше никакой статистики по коронавирусной инфекции просто не предоставляют.

Скорее всего, так называемые местные «власти» приняли решение просто не публиковать информацию о ковиде, ведь ситуация ухудшается.

Ранее мы сообщали, что «власти» ОРДЛО молчат о переписи населения.