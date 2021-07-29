В Донецке очередная беда: обнаружен очень ядовитый паук

Там нашли Сheiracanthium punctorium

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Жители Донецка, который временно неподконтролен украинскому правительству, столкнулись с очередной проблемой. Там был обнаружен ядовитый паук, входящий в топ-10 из тех, которые известны науке – Сheiracanthium punctorium или «Желтый мешок».

Отмечается, что очевидцами был замечен не одинокий паук, а целый выводок, произошло это в Буденновском районе на улице Заперевальная, информации о пострадавших от его укусов пока не поступало, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Данный вид не является чем-то уникальным для Украины, но обитал он в основном на юге так как привык к жаркому климату, например, для Запорожья или Николаева — это практически «родной вид» однако процессы глобального потепления сдвинули ареал его обитания на север и восток. Так, недавно в Киевской области был зафиксирован случай укуса «Желтого мешка» в руку», — пишет паблик.

Источник добавляет, что особую панику по данному поводу разгонять не стоит: яд «Желтого мешка» не способен вызвать летальный исход, при наиболее неблагоприятном и часто встречающемся после укуса сценарии, в этом месте может начаться отмирание тканей.

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