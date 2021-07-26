«Куда дорогу дели, уроды?»: автомобилисты отреагировали на новшества по трассе Енакиево-Харцызск

Дорогу так и не положили

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На трассе от Енакиево до Харцызска срезали куски асфальтированного покрытия, а новую дорогу так и не положили. Об этом сообщают местные паблики в соцсетях, передает УРА-Информ.

«Только уродами можно назвать работников дорожных служб или их руководителей, которые срезали куски асфальта и не латают их уже полторы недели. На некоторых участках срезы глубокие и большие, объехать (особенно со встречкой) невозможно, приходится влетать в них или ловить авто по обочине», — сообщают очевидцы.

Их сразу же поддержали жители других городов «ДНР».

«В Горловке центральные улицы уже по 2−3 года так стоят, не удивляется никто уже», — пишут они.

Ранее сообщалось, что украинская компания «Укрзализныця» уже в июне начнет восстанавливать международные пассажирские перевозки. Сначала перевозки возобновят в Австрию и Венгрию.