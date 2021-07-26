Общество

«Власти» ОРДЛО молчат о переписи населения: названа причина

Точную дату, когда обнародуют результаты «переписи», так и не назвали

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«Правительство» временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей заявили, что пока не могут подытожить перепись населения, которая была проведена ранее. Во всем виновата пандемия коронавируса. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на местные «СМИ».

«Та же перепись населения, которая была проведена. Колоссальная работа. Причем в условиях военного времени, в сжатые сроки. Пандемия, конечно, затормозила подведение итогов», — заявил «министр экономического развития ДНР» Алексей Половян

Также точная дата, когда будут обнародованы результаты «переписи», так и не названа.

Ранее сообщалось, что в Украину 12 морякам запрещен въезд на три года. Запрет касается моряков,, имеющих документы, выданные «властями» аннексированного Россией Крыма. 

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