Общество

В «ДНР» приехало большое количество военных врачей: стала известна причина

Практически все они являются военными врачами

Время чтения: 44 Секунд

Жители ОРДО сообщили о том, что в конце июня на территорию ОРДЛО прибыла большая группа врачей из Российской Федерации.

При этом отмечается, что почти все они являются военными врачами. Отмечается, что приблизительно 20 врачей прибыло в так называемый «Первый Республиканский госпиталь» (Больница управления железной дороги). Еще 15 врачей были отправлены в больницу им. Калинина, а 10 в «Лечсанупр», столько же в ОЦКБ и в госпиталь для ветеранов ВОВ, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Источник отмечает, что приезд российских медиков инициирован Москвой для мониторинга увеличившегося количества заболеваний на COVID-19, однако, не исключается и помощь местным врачам в случае обострения ситуации на фронте.

«Можно и предположить, что российские врачи прибыли заранее для подготовки необходимых условий для приема большого количества военнослужащих, так как есть какие-то планы по активизации боевых действий, а значит и увеличения количества раненных», — пишет источник.

Ранее мы сообщали, что ситуация на Донбассе ухудшается.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

В Украине зафиксированы новые случаи заражения Дельта вариантом коронавируса

В общей сложности зафиксировано уже четыре случая заболеваемости

Пандемия COVID-19: Киев лидирует по количеству новых заражений

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в Украине заболели — 2 243 605 человек

В Луганске новая проблема: на что жалуются местные жители

А тарифы то недавно только подняли

Украина подписала безвиз с Перу

Граждане Украины могут посещать 149 стран в упрощенном режиме

Один из районов Донецка снова будет без электричества: стала известна причина

Все из-за плановых ремонтных работ

Не уверен, что Монастырский — это тот человек, который понимает, как работает МВД — эксперт

Дмитрий Корнейчук о преемнике Авакова

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap