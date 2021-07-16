В «ДНР» приехало большое количество военных врачей: стала известна причина

Практически все они являются военными врачами

Время чтения: 44 Секунд

Жители ОРДО сообщили о том, что в конце июня на территорию ОРДЛО прибыла большая группа врачей из Российской Федерации.

При этом отмечается, что почти все они являются военными врачами. Отмечается, что приблизительно 20 врачей прибыло в так называемый «Первый Республиканский госпиталь» (Больница управления железной дороги). Еще 15 врачей были отправлены в больницу им. Калинина, а 10 в «Лечсанупр», столько же в ОЦКБ и в госпиталь для ветеранов ВОВ, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Источник отмечает, что приезд российских медиков инициирован Москвой для мониторинга увеличившегося количества заболеваний на COVID-19, однако, не исключается и помощь местным врачам в случае обострения ситуации на фронте.

«Можно и предположить, что российские врачи прибыли заранее для подготовки необходимых условий для приема большого количества военнослужащих, так как есть какие-то планы по активизации боевых действий, а значит и увеличения количества раненных», — пишет источник.

Ранее мы сообщали, что ситуация на Донбассе ухудшается.