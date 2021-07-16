Политика

«Решение давно готовилось»: в МВД назвали причины отставки Авакова

Это решение было спокойным и взвешенным

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Причиной отставки с бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова стала просьба шестого президента государства Владимира Зеленского. Об этом сообщает заместитель главы МВД Антон Геращенко, передает УРА-Информ.

Данное решение, как подчеркнул Геращенко, было спокойным и взвешенным.

«Решение президента было предложить Авакову уйти в отставку. Он принял это решение. Оно было спокойным и взвешенным. Оно давно готовилось», — отметил он.

Помимо этого, он добавил, что визит на территорию Украины заместителя помощника Госсекретаря Соединенных Штатов Америки по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента, а также его встреча с Арсеном Аваковым не имеет отношения к отставке бывшего министра.

Ранее сообщалось, что в президентской партии «Слуге народа» считают, что после увольнения с должности министра внутренних дел Украины Арсен Аваков в дальнейшем сможет занять высокие государственные должности. 

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