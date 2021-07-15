НВФ не пропускают ОБСЕ на обстрелянные территории

Дважды им было отказано в проезде

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Представители незаконных вооруженных формирований не допускают представителей ОБСЕ осмотреть населенные пункты, о которых сами же боевики отчитываются, что они были обстрелены украинской стороной. Об этом говорится в ежедневном отчете Миссии ОБСЕ, пишет УРА-Информ.

Наблюдатели мониторинговой миссии дважды пытались проверить информацию боевиков. Дважды им было отказано в проезде.

«На блокпосте вооруженных формирований вблизи н. п. Старомихайловка (неподконтрольный правительству, 15 км к западу от Донецка) вооруженный член вооруженных формирований дважды не пропустил патруль Миссии на запад, сославшись на „нестабильную ситуацию с безопасностью“. В результате запрета доступа команде СММ не удалось провести осмотр места огневого поражения в этом районе», — отметили в СММ ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что из-за обострения военной ситуации на временно оккупированном Донбассе в госпитали и больницы ОРДЛО поступает много раненных боевиков.