Политика

ВМС Украины получили беспилотник Bayraktar из Турции

Сейчас проводятся приемочные испытания

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Военно-морские силы Украины получили от Турции первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на сообщение министра обороны Андрея Тарана на странице ведомства в Facebook.

«Проводим окончательные приемочные испытания комплекса в месте базирования. Получим возможность эффективного наблюдения и прикрытия побережья и акваторий Черного и Азовского морей; возможность поражения надводных и наземных объектов противника высокоточными средствами», — отметил он.

Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что боевые беспилотники будут применяться только в том случае, если Российская Федерация начнет крупномасштабную военную операцию.

Ранее сообщалось, что кибератаки на официальные сайты Президента Украины, а также Службы безопасности Украины нейтрализовали специалисты Государственной службы специальной связи и защиты информации. 

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