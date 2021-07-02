«Нуждаемся в помощи русских людей»: Гиркин пожаловался на отсутствие финансирования НВФ

Финансовая поддержка «республик Донбасса» им «унизительно и позорно мала

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Из-за обострения военной ситуации на временно оккупированном Донбассе в госпитали и больницы ОРДЛО поступает много раненных боевиков. Об этом сообщает экс-командир подразделений НВФ Игорь Гиркин, передает УРА-Информ.

В продолжительном лечении, как отметил Гиркин, нуждается множество членов НВФ, которые получили тяжелые ранения, а также ранее стали инвалидами. Он считает, что финансирование «республик Донбасса» унизительно низкое.

«Ко мне вновь обратился мой друг и боевой соратник — Евгений Скрипник — с просьбой напомнить тем, у кого есть возможность, что его подопечные продолжают нуждаться в помощи русских людей», — отметил Гиркин.

Ранее сообщалось, что бывший президент Украины Леонид Кравчук, который занимает пост Главы ТКГ с украинской стороны, может покинуть свою должность. Стала известна причина таких возможных действий.