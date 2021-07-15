Общество

Пыль из Сахары движется к Украине: предупреждение об угрозе

Валерий Латуха об угрозе

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Уже совсем скоро облако из Сахары накроет Украину. Об этом сообщил в своей странице в социальной сети синоптик Валерий Латуха.

«Плотное пылевое облако из Сахары накрывает Украину. На этот раз она надвигается с запада, с территории Польши», — написал он на своей странице.

Он отметил, что частицы в воздухе угрожают здоровью людей при вдыхании, особенно тем, у которых есть проблемы с астмой или другими респираторными заболеваниями, пишет УРА-Информ.

«Аэрозоли также влияют на погоду и климат, охлаждая или согревая Землю, помогая или предотвращая образование облаков», — рассказал он.

Также Валерий Латуха рассказал, как защититься от проблем, особенно населению, кото которое относится к группе риска. Он рекомендует воздержаться от пребывания на улице и закрыть окна. При выходе на улицу нужно обязательно взять чистую воду и защиту для дыхательных путей.

Ранее синоптики назвали дату, когда в Украину наконец-то придет похолодание.

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