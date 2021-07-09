Сколько украинцев могут поехать в отдых в этом году: новые данные

Большинство украинцев более 50% планируют поехать этим летом в отпуск

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Середина лета, а это значит пора ехать в отдых. При этом, некоторые уже отдохнули, а некоторые собираются только в отпуск.

Большинство украинцев более 50% планируют поехать этим летом в отпуск, более 30% – уверены, что останутся дома и немного больше 12% затрудняются пока ответить, пишет УРА-Информ со ссылкой на результаты опроса Gradus.

«Среди опрошенных 51,5% планируют отдыхать, 36,3% – не планируют, 12,2% – трудно ответить на данный вопрос», — отмечает компания.

Больше всего собирается отправиться на отдых молодежь: в возрасте от 18 до 24 лет – 55%,в возрасте от 25 до 34 лет – 47,7%, в возрасте от 35-44 лет – 56,2%, в возрасте от 45 до 54 лет – 50,9%, в возрасте от 55 до 60 лет – 46,9%.

Главной причиной у тех, кто не поедет в отпуск, является то, что у них нет денег на отпуск. Немногие в отпуск пойду, но осенью или зимой.

Большинство украинцев останутся отдыхать в Украине – 47,3%. За границу поедут только – 18,3% опрошенных.

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