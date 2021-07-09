В Украине новый рекорд вакцинации: что известно

Более 100 000 человек получило вакцину

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Вчерашний день, восьмое июля, принес позитивные новости в плане борьбы с коронавирусной инфекцией. Был установлен рекорд по количеству вакцинированных за сутки.

Впервые с момента начала компании вакцинации населения за сутки удалось вакцинировать более 100 000 человек. Так в общей сложности за восьмое июля в Украине вакцинировали 109 160 человек. Пока что это наивысший показатель з все время вакцинации, пишет УРА-Информ со ссылкой на данные пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.

«В Украине новый рекорд прививок за сутки! 109 160 человек вакцинировано против COVID-19 8 июля 2021 года. Одну дозу получили 44 816 человек, полностью иммунизированы — 64 344 человека», — отмечает МОЗ.

В этот четверг работали 724 мобильные бригады, 1 525 прививочных пунктов; 35 центров вакцинации. С начала прививочной кампании привито 2 223 408 человек, из них первую дозу вакцины получили 2 223 406 человек обе дозы – 1 082 602 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Ранее мы сообщали, что Украина нацелена получить членство в ЕС и НАТО в течение 5-10 лет.