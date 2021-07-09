Политика

Новое заседание СНБО: детали

Заседания СНБО на этой неделе не состоится

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Очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны планирует новое заседание уже в ближайшее время.

Некоторые источники отмечали, что Совет может собраться уже сегодня, 9 июля, однако советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опроверг эту информацию, пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

Он добавил, что заседания СНБО на этой неделе не состоится. В тоже время он добавил, что, СНБО планирует провести заседание на следующей неделе. Повестку советник Зеленского не раскрыл.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему в последнее время все больше воплощает в жизнь свои решения с помощью Совета национальной безопасности и обороны. Отметим, что именно таким образом, можно решить важные проблемы Украины.

Напомним, в июне СНБО провел очередное заседание, рассмотрев четыре основных вопроса, которые касаются оборонной сферы, санкций и использования природных недр.

Ранее мы сообщали, что в СНБО заявили о появлении в Украине больных коронавирусом «Дельта».

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