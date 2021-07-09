Общество

Когда ждать похолодания: синоптик раскрыл детали

Наталья Дидинко о жаре

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С первых дней июля по всей территории Украины держится очень жаркая погода. В некоторых регионах температура днем выше 30 градусов.

Синоптик Наталья Дидинко рассказала, чего ожидать украинцам ближайшее время. Она отметила, что в ближайшее время ситуация не изменится и будет все еще жарко. Также она добавила, что украинцев ждет пожароопасная ситуация, пишет УРА-Информ.

«Выходными Украины будет находиться в горячем воздухе. Важно отказаться — это же временно — от шашлыков и им подобным, от всего, что потребует очага. Пожарная опасность возрастает, одна уголек, искорка или окурок могут спровоцировать пожар, задымленность на дорогах, серьезные опасные последствия для здоровья, имущества и даже жизни. Сделаем эксперимент вместе — одни выходные без шашлыков», — написала Диденко в Фейсбук.

В тоже время она добавила, что ситуация немного изменится 19-20 июля.

«Ослабление жары возможно с 18-19 июля, будет распространяться свежесть сначала из западных областей Украины. Однако на Востоке горячая погода будет продолжаться», — написала Дидинко.

Ранее мы сообщали, чего ожидать от погоды украинцам в августе.

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