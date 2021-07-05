Общество

В Донецке воруют даже тротуарную плитку: уникальные кадры (ФОТО)

Такая ситуация по всему городу

Время чтения: 39 Секунд

Ситуация в ОРДО и Донецке, который временно неподконтролен украинским властям, продолжает ухудшаться. Об этом сообщают местные жители.

Они в социальных сетях пишут о том, что в Донецке на железнодорожном вокзале, скорее всего, местные жители разбирают тротуарную плитку. Очевидцы даже делятся уникальными кадрами, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Жители Донецка отмечают, что это вовсе не единичны случаи, в других районах города городе все чаще разбирают дорожки. Доначане предлагают наказывать мародеров.

«Предприимчивые тв. и, поймать и руки отрубать», — предлагает один их Жителей Донецка

«Реально 41 год)», — иронично пишет житель ОРДО.

«А начиналось все с Метро))», — сообщает участник дискусссии.

«Слов нет, весь город разбирают. У нас дорожка возле церкви, и то разбирают- кому-то плохо лежит», — отмечает местная жительница.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО сравнили зарплаты в «ДНР» и Ростовской области.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Жители ОРДО обратились к властям Ростовской области: умоляют помочь

Хотят получить местные автобусы

Большая разница: жители ОРДО сравнили зарплаты в «ДНР» и Ростовской области

Более высокая зарплата заставляет жителей ОРДО отправляться в Ростовскую область

ВСУ будут освобождать Донбасс: в РФ назвали сроки

Планирование операции «осуществляют англосаксы»

Провал российской вакцины в Словакии: только 8000 человек полностью вакцинировались

Оставшиеся дозы хотят продать

Украина получит 2 млн доз вакцины Moderna: что известно

Вакцину передадут американцы

Спустя 20 лет американцы покинули крупнейшую базу в Афганистане

В стране останется только 650 морских пехотинцев

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap