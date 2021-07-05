Большая разница: жители ОРДО сравнили зарплаты в «ДНР» и Ростовской области

Более высокая зарплата заставляет жителей ОРДО отправляться в Ростовскую область
Так называемые «власти» «ДНР» обещали местным жителям такие же зарплаты, которые получают жители Ростовской области Российской Федерации. Однако реальная картина совсем другая.
Более высокая зарплата заставляет жителей ОРДО отправляться в Ростовскую область для поиска более оплачиваемой работы. Так некоторые жители районов, прилегающего к границе РФ, ездят в Матвеев-Курганский район Ростовской области на сборку овощей почти каждый день, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.
«Утром приезжают в поселок Ульяновское, где пешком пересекают местный пункт пропуска, действующих для жителей приграничных районов, там их забирает автобус и везет в поля собирать огурцы, раннюю капусту или другие овощи, а вечером они возвращаются домой», — пишет жительница ОРДО в одной из социальных сетей.
Местные жители отмечают, что в Ростовской области платят в два раза больше, чем в «ДНР».
«В России работникам платят по тысяче рублей в день, а в ДНР за ту же самую работу — в два раза меньше», — пишет местный житель.
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