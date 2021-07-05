Общество

Большая разница: жители ОРДО сравнили зарплаты в «ДНР» и Ростовской области

Более высокая зарплата заставляет жителей ОРДО отправляться в Ростовскую область

Время чтения: 48 Секунд

Так называемые «власти» «ДНР» обещали местным жителям такие же зарплаты, которые получают жители Ростовской области Российской Федерации. Однако реальная картина совсем другая.

Более высокая зарплата заставляет жителей ОРДО отправляться в Ростовскую область для поиска более оплачиваемой работы. Так некоторые жители районов, прилегающего к границе РФ, ездят в Матвеев-Курганский район Ростовской области на сборку овощей почти каждый день, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Утром приезжают в поселок Ульяновское, где пешком пересекают местный пункт пропуска, действующих для жителей приграничных районов, там их забирает автобус и везет в поля собирать огурцы, раннюю капусту или другие овощи, а вечером они возвращаются домой», — пишет жительница ОРДО в одной из социальных сетей.

Местные жители отмечают, что в Ростовской области платят в два раза больше, чем в «ДНР».

«В России работникам платят по тысяче рублей в день, а в ДНР за ту же самую работу — в два раза меньше», — пишет местный житель.

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» подняли пенсии.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
100 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Жители ОРДО обратились к властям Ростовской области: умоляют помочь

Хотят получить местные автобусы

В Донецке воруют даже тротуарную плитку: уникальные кадры (ФОТО)

Такая ситуация по всему городу

ВСУ будут освобождать Донбасс: в РФ назвали сроки

Планирование операции «осуществляют англосаксы»

Провал российской вакцины в Словакии: только 8000 человек полностью вакцинировались

Оставшиеся дозы хотят продать

Украина получит 2 млн доз вакцины Moderna: что известно

Вакцину передадут американцы

Спустя 20 лет американцы покинули крупнейшую базу в Афганистане

В стране останется только 650 морских пехотинцев

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap