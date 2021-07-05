Большая разница: жители ОРДО сравнили зарплаты в «ДНР» и Ростовской области

Более высокая зарплата заставляет жителей ОРДО отправляться в Ростовскую область

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Так называемые «власти» «ДНР» обещали местным жителям такие же зарплаты, которые получают жители Ростовской области Российской Федерации. Однако реальная картина совсем другая.

Более высокая зарплата заставляет жителей ОРДО отправляться в Ростовскую область для поиска более оплачиваемой работы. Так некоторые жители районов, прилегающего к границе РФ, ездят в Матвеев-Курганский район Ростовской области на сборку овощей почти каждый день, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Утром приезжают в поселок Ульяновское, где пешком пересекают местный пункт пропуска, действующих для жителей приграничных районов, там их забирает автобус и везет в поля собирать огурцы, раннюю капусту или другие овощи, а вечером они возвращаются домой», — пишет жительница ОРДО в одной из социальных сетей.

Местные жители отмечают, что в Ростовской области платят в два раза больше, чем в «ДНР».

«В России работникам платят по тысяче рублей в день, а в ДНР за ту же самую работу — в два раза меньше», — пишет местный житель.

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