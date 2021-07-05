Зеленский рассказал о главной цели своей каденции

Мир на украинской земле — главная цель Зеленского

Время чтения: 33 Секунд

Шестой президент Украины Владимир Зеленский своей главной целью на посту главы украинского государства считает мир в Украине, а также активное противодействие российскому агрессору. Помимо этого, президент считает необходимым обеспечение суверенитета и восстановление территориальной целостности Украины. Об этом он заявил, выступая на всеукраинском форуме «Украина 30», передает УРА-Информ.

«Мир не где-то, а мир на украинской земле — моя главная цель как президента Украины. Противодействие агрессору, обеспечение суверенитета, восстановление территориальной целостности Украины — наивысший приоритет нашей работы», — подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время должен будет провести личные переговоры с Канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом. Глава государства активно готовится к важным переговорам.