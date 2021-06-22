ЕС хочет запретить распознавание лиц в общественных местах

Споры об использовании конкретных алгоритмов ведутся уже много месяцев.

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Регуляторы Европейского Союза по защите данных призвали заблокировать технологию распознавания лиц в общественных местах. Споры об использовании конкретных алгоритмов ведутся уже много месяцев.

В совместном мнении Европейский совет по защите данных и Европейский надзорный орган по защите данных заявили, что использование искусственного интеллекта для наблюдения за общественностью должно быть запрещено. EDPB и EDPS призвали официальных лиц создать документ, запрещающий использование технологий распознавания лиц, отпечатков пальцев, ДНК, голоса, нажатия клавиш и других биометрических или поведенческих сигналов — в любом контексте. Использование систем искусственного интеллекта для классификации биометрических данных и их анализа может привести к проблемам и дискриминации на Старом континенте, пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.

Вполне возможно, что в ближайшие недели начнут работать регулирующие органы, что приведет к принятию нового набора правил, которые эффективно ограничат использование искусственного интеллекта в публичном пространстве. Права также должны содержать исключения, связанные, в частности, с поиском пропавших без вести детей или противодействием конкретной серьезной угрозе — в этом случае, однако, нет более подробного определения конкретных ситуаций.

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