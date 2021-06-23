Заключительный день группового этапа Евро-2020: на что надеяться украинцам

Ждем матчей в 19:00 и 22:00

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После победы Хорватии над Шотландией судьба выхода сборной Украины в плей-офф Евро-2020 теперь решится в последний игровой день группового турнира.

Болельщикам сборной Украины придется внимательно смотреть за играми в 19:00. Здесь у украинцев два варианта — победа Словакии над Испанией с любым счетом и непроигрыш Швеции в матче с Польшей, второй вариант развития событий – победа Испании над Словакией со счетами 1:0, 2:1, 3:2 (и любой с разницей в два мяча и более) и снова-таки, Швеция не должна проиграть Польше, пишет УРА-Информ.

Если в районе 21:00 Украина все еще не будет среди участников плей-офф, то тогда последняя надежда на матчи в 22:00. Но здесь менее реальные варианты – Украине необходима победа Франции над Португалией с разницей в 3 гола и больше и непроигрыш Германии Венгрии или победа Венгрии над Германией с разницей в 2 гола и больше и любая победа Франции.

Ранее мы сообщали, что Украина в своем заключительном матче группового этапа уступила Австрии и существенно затруднила себе выход в плей-офф.