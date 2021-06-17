Компания Honor представила новый смартфон

Представлено Honor 50 и Honor 50 Pro

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Компания Honor представила свой новый смартфон — модель 50. Самый важный факт — у Honor 50 есть доступ к сервисам Google.

Honor 50 и Honor 50 Pro — это модели, которые используют процессор Qualcomm Snapdragon 778G и 8 ГБ оперативной памяти. Ко всему также можно добавить добавить встроенный модем 5G и экран с диагональю 6,57 дюйма в модели 50 и 6,72 дюйма в модели 50 Pro. Оба экрана выполнены по технологии AMOLED и обновляются с частотой 120 Гц, пишет УРА-Информ.

В Honor 50 установлен аккумулятор емкостью 4300 мАч. В 50 Pro используется аккумулятор емкостью 4000 мАч. Обе модели поддерживают быструю зарядку аккумулятора.

На задней крышке новых смартфонов Honor находится камера с сенсорами 108, 8, 2 и 2 мегапикселя. При этом отсутствует оптическая стабилизация изображения, как и доступ к телеобъективу.

Цена Honor 50 в базовой комплектации составляла 2699 юаней. За 50 Pro придется заплатить около 3699 юаней. В пересчете на гривны это примерно 11 500 гривен и 15 700 гривен.

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