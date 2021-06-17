Кого из жителей ОРДО могут забрать в «райотдел»: что нужно знать

Паспортный режим никто не отменял

Время чтения: 48 Секунд

Все без исключения жители ОРДО во время выхода из дома должны иметь при себе документы, которые подтверждают личность. Такое заявление сделали в так называемом «МВД» ДНР».

Там отметили, что «распоряжение главы «ДНР» «О временном приостановлении режима комендантского часа» не отменяет того факта, что в «республике» продолжает действовать паспортный режим, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Согласно Закону „Об особых правовых режимах“, граждане, не имеющие при себе документов, удостоверяющих личность, задерживаются до выяснения их личности, но не более чем на 3 (трое) суток, по решению начальника органа внутренних дел или его заместителя. По решению суда этот срок может быть продлен, но не более чем на 10 (десять) суток», — отмечает местная так называема «МВД».

Также там отмечают, что граждане, имеющие только паспорт гражданина Украины, могут быть доставлены в ближайшее территориальное «ОВД» для установления личности и проведения процедуры дактилоскопирования, в связи с невозможностью проверить данный документ на подлинность.

Ранее мы сообщали, что власти ОРДО обещают зарплаты жителям, как в Ростовской области.