Пушилин обещает зарплаты жителям ОРДЛО, как в Ростовской области

В каждый из этапов пенсионные выплаты будут увеличиваться в среднем на 20%

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Заработные платы и пенсионные выплаты сотрудников «бюджетной сферы и госслужащих» в ОРДЛО сравняются с показателями Ростовской области уже к первому января 2022 года. Об этом заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, передает УРА-Информ.



«В каждый из этапов пенсионные выплаты будут увеличиваться в среднем на 20%, заработные платы работников бюджетной сферы — на 28%, а государственных служащих — на 18%», — отметил он.

В свою очередь, «глава ЛНР» Леонид Пасечник добавил, что в рамках реализации Программы-2023 ним было поручено довести уровень пенсионных выплат и зарплат госслужащих и работников «бюджетной сферы» временно оккупированных территорий Луганской области до уровня таких же выплат в Ростовской области.

Ранее сообщалось, что украинская разведка зафиксировала, как пророссийские боевики на Донбассе ликвидировали своего «военнослужащего», который хотел сдаться ВСУ.