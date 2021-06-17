Общество Политика

Выдача российских паспортов прогрессирует: в ТКГ обеспокоены ситуацией

«Правительство» ОРДЛО активизировало выдачу паспортов Российской Федерации

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Правительство «ДНР» планирует уже к 2025 году полностью изъять у жителей временно оккупированных территорий паспорта Украины. Об этом заявил представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш, передает УРА-Информ.

Сейчас «правительство» ОРДЛО активизировало выдачу паспортов Российской Федерации.

«Выдача российских паспортов там прогрессирует. По моей информации, к 2025 году ставится задача, чтобы там не было обладателей украинских паспортов, то есть их еще могут изымать. И тогда возникнет проблема не КПВВ, а возможности наших граждан въехать на подконтрольную территорию Украины при отсутствии украинских документов. Проблема очень серьезная», — отметил Гармаш.

Ранее сообщалось, что украинцы, которые проживают, на временно оккупированных территориях восточной Украины, уже получили около 584 тысячи паспортов России. 

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