Восстановление полноценного сообщения с Украиной не рассматривается, — Пушилин

Пока не изменится ситуация с вакцинацией, увы, нет никаких планов

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«Правительство» временно оккупированных территорий Донбасса не рассматривает возможность восстановления полноценного сообщения с территориями, которые подконтрольны украинскому правительству. Об этом заявил «глава» ОРДО Денис Пушилин, передает УРА-Информ.

«Что касается Украины, то здесь мне обрадовать вас, наверное, нечем. Пока не изменится ситуация с коронавирусом на территории Украины, пока не изменится ситуация с вакцинацией, увы, нет никаких планов», — заявил он.

Ранее сообщалось, что пересечение линии разграничения на севере крымского полуострова временно приостановлено из-за вывода из эксплуатации автомобильно-пропускного пункта Перекоп. Такие действия связаны с прекращением работы украинского пограничного пропускного пункта Чаплинка.