Ляшко планирует 200 тысяч прививок в сутки и не ждет новой волны ковида летом

Глава МОЗ о вакцинации и вирусе

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Летом не прогнозируется новая волна коронавирусной инфекции и таких показателей заболеваемости как это было в марте-апреле этого года. Такое заявление сделал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

В программе Свобода слова на ICTV министр заявил, что в летний период ситуация должна быть стабильная, пишет УРА-Информ.

«Мы не прогнозируем такого всплеска, который был в марте-апреле 2020 года, когда медицинская система была на грани коллапса», — сказал он.

В тоже время министр отметил, что ситуация с вакцинацией не влияет на распространение вируса, а только на сложность течения болезни.

Он заявил, что Украина планирует выйти на показатель 220 тысяч прививок от коронавируса в сутки ко Дню независимости — 24 августа. Этого удастся достичь, если не будет сбоя со снабжением. Он добавил, что до конца июня планируют выйти на 30 вакцинированных на 100 тысяч населения в каждой области.

«Чтобы выполнить 10 миллионов доз к концу лета мне нужно вывести медицинскую систему на 111 тысяч прививок в сутки. В связи с тем, что имеем опоздание прививок в начале июня мы поставили ориентир в 160 тысяч в сутки», — сказал Ляшко.

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