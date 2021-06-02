Общество

«Готовятся сбивать российские самолеты»: Гиркин назвал дату наступления ВСУ

Украинские силовики везут на Донбасс десятки единиц тяжелой артиллерии и средства ПВО

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Украинское правительство вынашивает планы по возвращению оккупированного боевиками Донбасса силовым путем. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бывший командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин, передает УРА-Информ.

«Я не имею полного объема информации. К сожалению, на меня не работают ни БПЛА, ни средства радиоэлектронной разведки. Я пользуюсь только агентурной информацией и то — очень ограниченно. Я полагаю, что речь идет о полутора-двух сотнях единиц бронетехники, не считая сотен единиц бронетехники ВСУ и других украинских ведомств, давно находящихся на линии фронта и прилегающих территориях», — считает он.

ВСУ, как считает бывший командир боевиков, сосредоточили возле оккупированной Горловки мощную группировку. Также Украина продолжает наращивать боевую мощь в этом направлении.

«Там даже зафиксировано появление дивизиона ЗРК „Стрела-10“. Переброской этих комплексов они демонстрируют, что готовятся сбивать российские самолеты и будут наступать всерьез», — добавил он.

Ранее сообщалось, что бывший командир подразделений незаконных вооруженных формирований «ДНР» Игорь Гиркин сообщил, что ему хочет «оставаться человеком». 

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