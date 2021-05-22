Гиркин «хочет остаться человеком»

Ценности, которые были привиты его родителями, целенаправленно «уничтожается» в современных США, ЕС и Канаде

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Бывший командир подразделений незаконных вооруженных формирований «ДНР» Игорь Гиркин сообщил, что ему хочет «оставаться человеком». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на российские СМИ.

Так бывший командир боевиков прокомментировал вопрос российского журналиста о том, почему он не хочет жить в комфорте, как живет «весь цивилизованный мир».

«Я хочу оставаться ЧЕЛОВЕКОМ — имеющим Веру, национальность, любовь к Отечеству, свободу, честь, достоинство, принципы, культуру», — отметил Гиркин.

Он считает, что те ценности, которые были привиты его родителями, целенаправленно «уничтожается» в современных США, ЕС и Канаде.

«Ради всего перечисленного я готов отказаться от рабского „комфорта“, ведущего в конечном итоге к вырождению и деградации человека, превращению его в мыслящее животное»», — утверждает экс-командир подразделений НВФ «ДНР».

Ранее сообщалось, что Украина так просто не отдаст территорию Донецкой и Луганской областей. Такое заявление сделал «бывший министр обороны ДНР» Игорь Гиркин.