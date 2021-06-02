«Убьют и нас и шахту»: на шахте Засядько произошло ЧП

Под землей произошло ЧП

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Сотрудники шахты им. Засядько, которая была национализирована членами НВФ, обвинили «руководство республики» в халатности. Горняки угрожают устроить бунт в том случае, если местное «правительство» не устранит все нарушения, а также до тех пор, пока не будут наказаны виновные. Об этом горняки ОРДО пишут в своем сообществе в соцсети, передает УРА-Информ.

Шахтеры отметили, что под землей произошло ЧП. Оно напрямую связанное с прорывом водных масс. Во время прорыва на рабочей смене находилось 42 шахтера. Жизни шахтеров оказались под угрозой.

При этом, местные СМИ и «правительство» скрывают информацию о ЧП. По сообщениям шахтеров, затоплено 800 метров горизонта.

Помимо этого, горняки требуют выплатить им задолженности по заработной плате.

«Ребята, если не перейдет к конкретным действиям, то эти т**ри не только оставят нас без зарплат, но и убьют и нас, и шахту. Ни одна тонна угля не должна уйти с угольного склада, пока нам не выплатят деньги. Нельзя приступать к работе пока не устранят все нарушения и не будут наказаны виновные. Завтра бастуем. Передайте другим», — пишет сотрудник шахты.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Луганской области массово начали увольняться шахтеры. Кадровые изменения происходят на шахте «Комсомольская» в подконтрольном НВФ Антраците. Стоит отметить, что она входит в состав «Востокуголь». В данный момент из-за нехватки рабочей силы функционирует только два участка, и те — не в полную силу.