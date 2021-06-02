Зеленский ждет провала переговоров между Путиным и Байденом: в чем интерес Украины

Встреча президентов состоится в ближайшее время

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В середине июня должна состояться встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. На ней должен обсуждаться вопрос и Украины, в том числе и ситуация на Востоке Украины.

Стало известно, на какой итог встречи надеется украинская сторона. Источник в Офисе президента сообщает, что украинская сторона была бы рада, если российский и американские президенты не договорятся по важным пунктам, при этом речь не идет о вопросе Украины, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Наш источник в ОП рассказал, что Офис Президента надеется на провал в переговорах между Байденом и Путиным, что откроет новое окно возможностей по блокировке Северного потока-2 и активной позиции США по Крымской платформе», — пишет источник.

Если США и Россия не договорятся по важным вопросам это может сыграть на руку Украины, так как в таком случае Байден может ввести новые санкции против РФ.

Ранее мы сообщали, что немецкая делегация отправилась в США, чтобы решить вопрос по поводу Северного потока-2.