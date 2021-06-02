Политика

Зеленский ждет провала переговоров между Путиным и Байденом: в чем интерес Украины

Встреча президентов состоится в ближайшее время

Время чтения: 47 Секунд

В середине июня должна состояться встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. На ней должен обсуждаться вопрос и Украины, в том числе и ситуация на Востоке Украины.

Стало известно, на какой итог встречи надеется украинская сторона. Источник в Офисе президента сообщает, что украинская сторона была бы рада, если российский и американские президенты не договорятся по важным пунктам, при этом речь не идет о вопросе Украины, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Наш источник в ОП рассказал, что Офис Президента надеется на провал в переговорах между Байденом и Путиным, что откроет новое окно возможностей по блокировке Северного потока-2 и активной позиции США по Крымской платформе», — пишет источник.

Если США и Россия не договорятся по важным вопросам это может сыграть на руку Украины, так как в таком случае Байден может ввести новые санкции против РФ.

Ранее мы сообщали, что немецкая делегация отправилась в США, чтобы решить вопрос по поводу Северного потока-2.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Путин «заглотнет» огромного Лукашенко — в этом нет никаких сомнений, вопрос в сроках — Гордон

Поглощение Беларуси не за горами

Украина готова создать новый формат переговоров по Донбассу даже без России

Пока нормандский формат не решает проблем

Северный поток-2: немецкая делегация отправилась в США

Переговорная группа правительства Германии отправилась в США

Возможно, Пушилина надобно разорвать как это сделали с Каддафи — жители ОРДО о судьбе «главаря» «ДНР»

Пушилина уже сравнивают с Каддафи

Зеленский назвал сроки возможной эскалации со стороны России

Как Европа и США начали давить на РФ, вероятность эскалации значительно снизилась

Зеленскому нужны гарантии безопасности: что придумал президент

Новый формат переговоров можно было бы объединить с нормандским

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap