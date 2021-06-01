Зеленский требует от Германии поставки оружия: что сказал президент

Президент Украины ждет большей помощи от Германии

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия могла бы поставлять в Украину оружие, но пока не делает этого.

В интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Украины заявил, что Германия не предоставила никакой военной помощи, но она могла бы это сделать, пишет УРА-Информ.

Украинский президент отметил, что Украине нужны ракетные катера, патрульные катера, штурмовые винтовки, радиооборудование и бронированная военная техника. При этом Зеленский отметил, что благодарен Германии за помощь, но ожидает от нее большего.

«Габек это понимает», – сказал Зеленский, имея в виду заявление сопредседателя партии «Зеленых» Роберта Габека, который выступал за поставку в страну «оборонительного оружия» после визита в Украину.

«В ситуации, когда речь идет о защите жизни людей, следует пересмотреть принципиальное «нет» Германии (в вопросе поставок вооружений в зоны конфликтов – ред.)», – отметил Габек 27 мая в интервью DW.

В то же время представители правящего блока ХДС/ХСС пока высказываются против этой идеи.

Ранее сообщалось, что перед встречей Путина с Байденом Зеленский будет контактировать с президентом США.