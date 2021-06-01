В ОРДЛО ожидают наплыв травмированных: медик дал прогноз

Отмена «комендантского часа» в выходные дни приведет к увеличению пациентов травмпунктов
Доктора, работающие в оккупированном пророссийскими боевиками Донецке после отмены «комендантского часа» ожидают наплыва людей с травмами. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО паблики, передает УРА-Информ.
«Временно исполняющий обязанности директора травматологического центра» Донецка Вадим Оноприенко заявил, что отмена на территории «республики» «комендантского часа» в выходные дни приведет к увеличению пациентов травмпунктов.
«Когда в травмпункте дежурил, в комендантский час — мы радовались. А сейчас, конечно же будут пациенты. Народ, если выпьет, их тянет на приключения. Иногда это заканчивается посещением травмпункта», — отметил он.
Ранее сообщалось, что 31 мая, так называемые «власти» «ДНР» решили отменить режим комендантского часа. Однако речь идет не о полной отмене, а о только о частичной.