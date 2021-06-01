Общество

Количество заражений COVID-19 превысило 2 млн. 200 тыс. человек

С начала пандемии в Украине заразилось 2 204 631 граждан

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За прошедший день на территории Украины заболели коронавирусной инфекцией 2137 жителей государства. Об этом сообщили в пресс-служба Минздрава, передает УРА-Информ.

Известно, что в медучреждения было доставлено 579 пациентов, скончались 163 человека, а выздоровели — 12 085 человек. Среди них — 91 ребенок и 56 сотрудников медицины.

Стоит отметить, что с начала пандемии в Украине заразилось 2 204 631 граждан, а выздоровели 2 053 167 человек;. При этом, скончались от недуга — 50 699 человек.

Самое большое число зараженных за последние сутки зафиксировано в г. Киев (434), Запорожской (176), Киевской (138), Днепропетровской (137) и Ровенской (117) областях.

Ранее сообщалось, что доктора, работающие в оккупированном пророссийскими боевиками Донецке после отмены «комендантского часа» ожидают наплыва людей с травмами.

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