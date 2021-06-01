Общество

Курортные страны открывают свои границы: где можно отдохнуть

Грузия, Греция и Болгария уже открыты

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Сегодня, первого июня, а значит за окном календарное лето. Июнь – это начало отпусков и время проведения на море, хотя в Украине погода еще прохладна, за границей ситуация лучше.

Сразу несколько стран в последнее время изменили правила въезда для украинцев. Так теперь в Болгарию будут пускать туристов, которые имеют на руках отрицательный ПЦР-тест, который сделали не позднее последних 72 часов. Также эту страну могут посетить те, кто переболел коронавирусом за последние шесть месяцев или получил обе вакцины против ковида, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Грузия с первого июня открыла сухопутные границы. Украинцы туда могут попасть благодаря представленному отрицательному тесту на ковид или с двумя сделанными вакцинациями.

Также отмечается, что на этой неделе начинают летать чартерные рейсы Грецию. Страна открылась для украинцев еще с 16 мая. Однако пока прилететь в Грецию можно было только на регулярных рейсах или же добраться до курортов на автобусе.

Ранее мы сообщали, сколько будут отдыхать украинцы в июне.

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