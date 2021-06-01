Технологии

Китай планирует построить сверхбыстрый подводный поезд

Пока это все еще большой план

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Китай планирует построить первый в мире подводный высокоскоростной поезд, который свяжет столицу портовой провинции с архипелагом островов на восточном побережье.

Первые сведения об удивительном сооружении появились в 2014 году. Затем служба Beijing Times изложила планы правительства Китая по строительству суперпоезда. Он должен был соединить четыре страны — Китай, Россию, Канаду и США, проходя прямо под Беринговым проливом, пишет УРА-Информ.

Первоначальный проект заключался в создании подводного туннеля в четыре раза длиннее, чем тот, который сейчас находится под Ла-Маншем. Все это должно было быть дополнительно технически усовершенствовано и оснащено инновационными системами безопасности.

Китай одобрил проект первого в мире подводного высокоскоростного поезда, который должен соединить столицу портовой провинции с архипелагом островов на восточном побережье. Маршрут протяженностью 77 км, поднятый над путями магнитной железной дороги, будет пролегать, в том числе. Под водой. Конечно, это лишь небольшой участок, намного меньший, чем упомянутый ранее туннель под Ла-Маншем.

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