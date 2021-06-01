Общество

Раздали помощь «нужным» людям: жители ОРДО о помощи «властей»

Недовольны жительницы Дебальцево

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Жители Дебальцево, который временно неподконтролен Украине, возмутились тому, как «власти» города выдавали так называемые продуктовые карточки. Ранее «власти» их выдавали нуждающимся матерям.

Местная жительница в одной из социальных сетей выразила возмущение из-за того, что в итоге тем кто в этом нуждается, карточки так и не дали. А их просто получили «нужные» люди, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Многодетным семьям, как моя, это шанс хоть слегка снять финансовую нагрузку в этот затянувшийся непростой период. НО! Мой гнев заключается в том, что ничего из обещанного моя семья не получила, в то время как заявка была подана и документы были собраны! Очевидно, что раздали такие бонусы „нужным“ людям», — заявила местная жительница.

Она добавила, что она и еще несколько местных жительниц попытались выяснить ситуацию у «мэра» года, однако ничего в ответ не услышали.

«Даже никаких обещаний и оправданий! Просто игнорируют — живите, как хотите. Нет сил такое отношение терпеть, буду искать „выходы“», — добавила она.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО отменили комендантский час.

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